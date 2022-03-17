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Ситуація в регіонах на 8 ранку 17 березня

Szerző: | 2022.03.17., 09:32 | Hовини

Станом на 13 березня в Маріуполі було вже 2 358 знайдених загиблих / фото t.me/mariupolnow

Інфoрмацію щoдo ситуації в регіoнах пoвідoмляє Центр стратегічних кoмунікацій  та інфoрмаційнoї безпеки при Міністерстві культури та інфoрмаційнoї пoлітики України.

🔻 КиївщинаПостійні тривоги через загрози авіа ударів. Бучанський район — Ірпінь, Буча, Гостомель, Макарів — бої. Артилерійські обстріли. В Броварському районі — ракетні удари по населеним пунктам Калинівської територіальної громади. Кількість постраждалих уточнюється.

🔻ЧернігівщинаКілька повітряних тривог за ніч. Також ворог з вечора і всю ніч методично обстрілював Чернігів з артилерії. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється.

🔻СумщинаПо Сумському району кілька годин працювала ворожа артилерія. Також була повітряна тривогаДані про постраждалих наразі відсутні.

🔻ЖитомирщинаВночі попри декілька тривог авіаційно-ракетних ударів не було.

🔻Кіровоградська областьСитуація контрольована та відносно спокійна, дві повітряні тривоги

🔻ДніпропетровщинаОдна повітряна загроза вночі. Загалом спокійно.

🔻Харківщина

Харків: всю ніч тривали хаотичні обстріли, є потрапляння в житлові будинки, школи, склади, кількість постраждалих ще встановлюється, працюють рятувальники. По області — тривають бої в Ізюмі та Чугуєвському напрямку.Окупант вночі обстріляв місто Мерефу, що в Харківському районі, зруйнував школу та будинок культури, пошкодило й будинки. Є постраждалі, рятувальники зараз працюють на місці.

🔻Запорізька область

Вночі — дві повітряні тривоги

🔻РівненщинаНіч на Рівненщині пройшла спокійно. Тричі оголошувалася повітряна тривога.Напередодні ввечері було завдано ракетного удару по військовому об‘єкту в місті Сарни на півночі області (90 км від Рівного). Постраждалих чи загиблих немає. Працює відповідна комісія.

🔻ВолиньНіч була відносно спокійною, повітряні тривоги.

🔻ВінничинаНіч минула відносно спокійно, повітряні тривоги

🔻 Закарпаття Вночі була тривога. Наразі ситуація спокійно

🔻Хмельницька областьТривога вночі. Решта спокійно

🔻ТернопільТри тривоги за ніч. На ранок все спокійно

🔻ЧеркасиСитуація стабільна, одна повітряна тривога вночі

🔻ЛьвівщинаНіч минула спокійно🔻ПолтавщинаНіч минула спокійно, тривала повітряна тривога у Пирятині

🔻Чернівці

Ситуація відносно спокійна, повітряна тривога вночі

🔻Івано-Франківськ Вночі — одна повітряна тривога.

🔻ЛуганщинаСєвєродонецьк та Рубіжне у вогні. У Сєвєродонецьку є влучення в Укртелеком. У Рубіжному щонайменше 27 загорянь житлових будинків. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється.

🔻 Донеччина Авдіївка: всю ніч хаотичний артобстріл, зранку — авіаудар, після — “Гради” до цього часу. Про наслідки та постраждалих інформації наразі немає, ще обстріли. Мар’їнка, Красногорівка — обстріли по місту. Розбита будівля Мар’їнської ВА.Маріуполь: знову авіаудари. Люди самотужки вириваються з Маріуполя на власному транспорті. Ризик загибелі залишається високим, оскільки росіяни обстрілюють колони мирних мешканців.

🔻 МиколаївщинаНіч була неспокійною, в центральній частині області — бої з окупантами

🔻 Херсонщина На Херсонщині тривають сильні вибухи та гради. Область повністю окупована російськими військами, через що, майже у кожній із 49 територіальних громад виникають перебої з електроенергією, водо- та газопостачанням.На вечір, 16 березня, знеструмленими є 64 населених пункти. Через відсутність продуктів, ліків та терор росіян мирних мешканців ситуація в області критична.

🔻 Одеса Ніч минула відносно спокійно. Ситуація контрольована.

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