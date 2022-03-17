Станом на 13 березня в Маріуполі було вже 2 358 знайдених загиблих / фото t.me/mariupolnow

Інфoрмацію щoдo ситуації в регіoнах пoвідoмляє Центр стратегічних кoмунікацій та інфoрмаційнoї безпеки при Міністерстві культури та інфoрмаційнoї пoлітики України.

КиївщинаПостійні тривоги через загрози авіа ударів. Бучанський район — Ірпінь, Буча, Гостомель, Макарів — бої. Артилерійські обстріли. В Броварському районі — ракетні удари по населеним пунктам Калинівської територіальної громади. Кількість постраждалих уточнюється.

ЧернігівщинаКілька повітряних тривог за ніч. Також ворог з вечора і всю ніч методично обстрілював Чернігів з артилерії. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється.

СумщинаПо Сумському району кілька годин працювала ворожа артилерія. Також була повітряна тривогаДані про постраждалих наразі відсутні.

ЖитомирщинаВночі попри декілька тривог авіаційно-ракетних ударів не було.

Кіровоградська областьСитуація контрольована та відносно спокійна, дві повітряні тривоги

ДніпропетровщинаОдна повітряна загроза вночі. Загалом спокійно.

Харківщина

Харків: всю ніч тривали хаотичні обстріли, є потрапляння в житлові будинки, школи, склади, кількість постраждалих ще встановлюється, працюють рятувальники. По області — тривають бої в Ізюмі та Чугуєвському напрямку.Окупант вночі обстріляв місто Мерефу, що в Харківському районі, зруйнував школу та будинок культури, пошкодило й будинки. Є постраждалі, рятувальники зараз працюють на місці.

Запорізька область

Вночі — дві повітряні тривоги

РівненщинаНіч на Рівненщині пройшла спокійно. Тричі оголошувалася повітряна тривога.Напередодні ввечері було завдано ракетного удару по військовому об‘єкту в місті Сарни на півночі області (90 км від Рівного). Постраждалих чи загиблих немає. Працює відповідна комісія.

ВолиньНіч була відносно спокійною, повітряні тривоги.

ВінничинаНіч минула відносно спокійно, повітряні тривоги

Закарпаття Вночі була тривога. Наразі ситуація спокійно

Хмельницька областьТривога вночі. Решта спокійно

ТернопільТри тривоги за ніч. На ранок все спокійно

ЧеркасиСитуація стабільна, одна повітряна тривога вночі

ЛьвівщинаНіч минула спокійно ПолтавщинаНіч минула спокійно, тривала повітряна тривога у Пирятині

Чернівці

Ситуація відносно спокійна, повітряна тривога вночі

Івано-Франківськ Вночі — одна повітряна тривога.

ЛуганщинаСєвєродонецьк та Рубіжне у вогні. У Сєвєродонецьку є влучення в Укртелеком. У Рубіжному щонайменше 27 загорянь житлових будинків. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється.

Донеччина Авдіївка: всю ніч хаотичний артобстріл, зранку — авіаудар, після — “Гради” до цього часу. Про наслідки та постраждалих інформації наразі немає, ще обстріли. Мар’їнка, Красногорівка — обстріли по місту. Розбита будівля Мар’їнської ВА.Маріуполь: знову авіаудари. Люди самотужки вириваються з Маріуполя на власному транспорті. Ризик загибелі залишається високим, оскільки росіяни обстрілюють колони мирних мешканців.

МиколаївщинаНіч була неспокійною, в центральній частині області — бої з окупантами

Херсонщина На Херсонщині тривають сильні вибухи та гради. Область повністю окупована російськими військами, через що, майже у кожній із 49 територіальних громад виникають перебої з електроенергією, водо- та газопостачанням.На вечір, 16 березня, знеструмленими є 64 населених пункти. Через відсутність продуктів, ліків та терор росіян мирних мешканців ситуація в області критична.

Одеса Ніч минула відносно спокійно. Ситуація контрольована.