Ситуація на західному кордоні за минулу добу

dpsu.gov.ua/ua/news/1676015268-Situaciya-na-zahidnomu-kordoni-za-minulu-dobu/

За добу 9 лютого західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 60 тисяч осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 32 тисячі осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 28 тисяч осіб, 25 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 51 вантажівку з гуманітарною допомогою.

dpsu.gov.ua