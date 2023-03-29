Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 29 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 83 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 39 тисяч осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 44 тисячі осіб, 39 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 147 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон