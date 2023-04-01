Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 1 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 95 тисяч осіб та 21 тисяча транспортних засобів.

Пасажиропотік відносно попередньої доби зріс на 17 тисяч осіб.

З України минулої доби вибули 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 55 тисяч осіб, 50 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 86 вантажівок з гуманітарною допомогою.

dpsu.gov.ua