Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 2 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 67 тисяч осіб та 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 34 тисячі осіб, 30 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 65 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 27 осіб – 2 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 25 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

Крім того, на виїзд з країни не пропущено 9 чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон