Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 04 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 60 тисяч осіб та 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 27 тисяч осіб. 17 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 33 тисячі осіб, 30 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 79 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 9 осіб – 3 з них намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 6 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

На виїзд з країни не пропущено 1-го чоловіка, громадянина України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки його документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіка наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Фото: Kárpátalja.ma