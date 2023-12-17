Ситуація на західному кордоні

За добу 16 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 85 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 42 тисячі осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 43 тисячі осіб, 38 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 117 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 9 осіб – 2 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 7 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

Крім того, на виїзд з країни не пропущено 7 чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: ДПСУ

Фото: ДПСУ