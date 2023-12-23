Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 22 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 107 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 52 тисячі осіб. 33 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 55 тисяч осіб, 49 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 124 вантажівки з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 31 особу – 2 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 29 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

На виїзд з країни не пропущено 11 чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Фото: ДПСУ