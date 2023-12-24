Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 24 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 95 тисяч осіб та 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 37 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 58 тисяч осіб, 54 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 60 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 22 особи – 3 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 19 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

На виїзд з країни не пропущено 10 чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Фото: dpsu.gov.ua