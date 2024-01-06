Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 05 січня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 84 тисячі осіб та 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 43 тисячі осіб. 27 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 41 тисяча осіб, 37 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 40 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 30 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон поза визначеними пунктами перетину.

На виїзд з країни не пропущено 8 чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: ДПСУ

Фото: suspilne.media