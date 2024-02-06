Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 5 лютого західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 55 тисяч осіб та 15 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 26 тисяч осіб. 16 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 29 тисяч осіб, 25 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 84 вантажівки з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 29 осіб – усі вони намагалася незаконно перетнути кордон поза визначеними пунктами пропуску.

На виїзд з країни не пропущено 9 чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених ст. 358 Кримінального кодексу України.

За минулий тиждень західні кордони України з ЄС та Молдовою (на Буковині) перетнули 407 тисяч осіб та 112 тисяч транспортних засобів. У порівнянні з минулим тижнем показники інтенсивності пасажиропотоку змінилися несуттєво.

Інспектори в пунктах пропуску викрили 15 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Крім того, виявили 59 чоловіків призовного віку, громадян України, які намагалися під час виїзду за межі країни використати документи з ознаками підроблення (довідки, посвідчення, свідоцтва про народження дітей тощо). У їхніх діях вбачаються ознаки правопорушень передбачених статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України.

Ще понад 3150 осіб отримали відмову у пропуску через державний кордон у зв’язку з відсутністю законних підстав для перетину.

Також прикордонники припинили спроби незаконного переміщення через кордон майже 3800 пачок сигарет, 6 одиниць холодної зброї, понад 1450 пігулок психотропної дії і 460 мілілітрів наркотичних речовин. Виявили 7 транспортних засобів, які експлуатувалися з порушенням чинного законодавства.

За вчинення правопорушень притягнуто до відповідальності більше 300 осіб, накладено штрафів на суму понад 165 тисяч гривень.

За звітний період оформили 606 автомобілів з гуманітарною допомогою.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон