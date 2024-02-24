Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 24 лютого західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 66 тисяч осіб та 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 35 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 31 тисяча осіб, 27 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 86 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 40 осіб – 3 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 37 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

Крім того, на виїзд з країни не пропущено 8 чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених ст. 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Фото: ДПСУ