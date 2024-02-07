Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 6 лютого західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 53 тисячі осіб та 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 27 тисяч осіб. 17 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 26 тисяч осіб, 22 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 83 вантажівки з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 22 особи – 1 з них намагалася незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 21 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

На виїзд з країни не пропущено 5-х чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених ст. 358 Кримінального кодексу України.

Джерело, фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон