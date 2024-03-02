Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 2 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 71 тисяча осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 36 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 35 тисяч осіб, 31 тисяча з них – громадяни України.

Оформлено 103 вантажівки з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 55 осіб – 1 з них намагалася незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 54 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

Крім того, на виїзд з країни не пропущено 10 чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених ст. 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: ДПСУ