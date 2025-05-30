Школи Закарпаття закінчили майже 10,5 тис. одинадцятикласників

Сьогодні, 30 травня, в школах Закарпаття пролунав останній дзвінок.

Як повідомив в департаменті освіти Закарпатської ОВА, останній шкільний дзвінок прозвучав для 10 456 учнів 11-х класів та 15 896 дев’ятикласників області.

Радісна і хвилююча мить водночас. Позаду навчальний рік. Для когось попереду канікули, а для випускників – складання НМТ та вступ до вищого навчального закладу.

Нагадаємо, у школах Мукачівської громади пролунав останній дзвінок для 659 випускників.

Закарпатська обласна державна адміністрація