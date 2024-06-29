Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 28 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 98 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 52 тисячі осіб. 32 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 46 тисяч осіб, 42 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 84 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Джерело, фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон