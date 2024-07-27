Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 27 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 111 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 54 тисячі осіб. 33 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 57 тисяч осіб, 51 тисяча з них – громадяни України.

Оформлено 103 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон