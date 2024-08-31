Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 30 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 99 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 51 тисяча осіб. 31 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 48 тисяч осіб, 44 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 84 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон