Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 02 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 71 тисяча осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 32 тисячі осіб. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 39 тисяч осіб, 34 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 117 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Фото: ДПСУ