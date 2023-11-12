Ситуація у пунктах пропуску

За добу 11 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 73 тисячі осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 36 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 37 тисяч осіб, 32 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 103 вантажівки з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 31 особу – усі вони намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Крім того, на виїзд з країни не пропущено 4-х чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон