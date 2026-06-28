Сьогодні в Україні відзначають День Конституції

28 червня в Україні відзначають одне з ключових державних свят — День Конституції.

Саме цього дня у 1996 році Верховна Рада ухвалила Основний Закон України, який закріпив суверенітет, територіальну цілісність держави та визначив права і свободи громадян. Конституція стала фундаментом сучасної української державності та правової системи.

День Конституції є єдиним державним святом, закріпленим безпосередньо в самій Конституції України. Він нагадує про важливість верховенства права, демократії та відповідальності кожного громадянина перед державою і суспільством.

У мирний час цього дня традиційно відбувалися урочистості, культурні заходи та святкові події, однак сьогодні Україна відзначає його в умовах повномасштабної війни, коли цінність Основного Закону та державності набуває особливого значення.

Конституція України гарантує права і свободи людини і залишається основою для розвитку демократичної, незалежної держави.

mukachevo.net

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