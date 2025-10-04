Ткацтво у всіх формах

Презентація різних технік ткацтва стала темою останнього заняття у Великоберегівському етнографічному музеї. На програму, що відбулася 1 жовтня, завітали учні 7-го класу Берегівського ліцею імені Лайоша Кошута разом зі своїм учителем.

Спершу школярі взяли участь в екскурсії. Вони з цікавістю слухали інформацію про будівлю та історії про виставлені предмети. Під час прогулянки етнографічним будинком стало зрозуміло, звідки походять деякі наші вислови, наприклад: «підв’яжи шнурівку на штанях» або«глечик ходить по воду, поки не розіб’ється». Молодь обговорювала саме такі та подібні речі.

Після екскурсії робота продовжилася у майстерні та біля ткацького верстата. У великій залі під керівництвом Андреї Кепіч учні вчилися ткати на рамці. І хлопці, і дівчата взяли в руки голку та почали проводити нитки. Хтось зробив серветку з візерунком, хтось просту закладку для книжки, але ткали всі. Дехто виготовив навіть браслети.

Більшість класу також спробувала ткацький верстат. У коморі, де він був встановлений, учні по черзі ткали. У результаті вийшла синьо-смугаста хустка.

Тим часом на кухні смажили таркедлі (угорські оладки). Наприкінці заняття діти із задоволенням скуштували солодощі разом із запашним чаєм.

Попри погану погоду, знайшовся час і для ігор на свіжому повітрі. Підсумовуючи, учні змогли провести насичений враженнями день у етнографічному будинку.

Захід, організований громадською організацією «Про Культура Субкарпатика», відбувся за підтримки Фонду Шандора Чоорі та за професійного партнерства Закарпатського відділення Дому традицій.

Kárpátalja.ma