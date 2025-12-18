У Берегові на Закарпатті відкрили ветеранський простір

У Берегові відкрився ветеранський простір. Хаб створили спеціально для захисників і захисниць, які повернулися з фронту, а також для їхніх родин. Про це 16 грудня повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської ОВА.

Ветеранський простір у Берегові став четвертим на Закарпатті. Він покликаний допомогти ветеранам і ветеранкам якісно адаптуватися до цивільного життя й реалізувати себе в мирному середовищі.

У хабі можна отримати правову допомогу та консультації із соціальних питань, психологічну підтримку й відновлення, нові можливості для навчання й самореалізації.

Також простір стане місцем для спілкування та взаємної підтримки.

„Тут буде слово підтримки й тиша, коли вона потрібна. Порада фахівця й розмова з побратимом. Тут знають, що таке служити, втрачати й починати знову”, — написали на Facebook-сторінці Берегівської міської ради.