У Берегові відкрили оновлений Центр для тимчасового проживання ВПО

У Берегові на вул. Лева після довгих підготовчих та ремонтних робіт відкрито оновлений Центр для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки через війну та знайшли прихисток у Закарпатській області.

Про це повідомляє голова Берегівської міської ради Золтан Бабяк.

На першому поверсі розмістилися житлові приміщення для людей з інвалідністю, дитячі простори й кімнати цифрової інклюзії із сучасними комп’ютерами й доступом до інтернету.

А другий поверх вже став домом для 100 внутрішньо переміщених людей, з них 55 діти.

На четвертому поверсі проживатимуть студенти Берегівського професійного ліцею сфери послуг, які перемістилися до Берегова.

На одному з поверхів розмістяться переміщені сім’ї, зокрема працівники релокованих підприємств, що інтегрувалися в місцеву економічну систему.

В урочистому відкритті взяли участь усі партнери, завдяки яким вдалося реалізувати цей проєкт: Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Карітас Чеська Республіка, гуманітарна місія «Проліска», СОС Дитячим містечком та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Закарпатська обласна військова адміністрація, Закарпатська обласна рада, Берегівська районна військова адміністрація та Берегівська міська рада.

У своєму виступі перший заступник міського голови Пейтер Гусар зазначив, що міська рада й надалі у межах своїх повноважень і можливостей надаватиме всебічну підтримку Центру.

Золтан Бабяк/Facebook