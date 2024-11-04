Україна отримала 38 500 доз протирабічної вакцини

17 800 доз вже розподілені до усіх регіонів України й доставлені до медзакладів. Наразі кожен регіон забезпечений вакциною проти сказу. Другу партію протирабічної вакцини – 20 700 до кінця листопаду розвезуть до областей.

У кожній області визначені центри антирабічної допомоги, забезпечені вакцинами. Лікарі центрів надають медичну допомогу пацієнтам, які звертаються в разі укусів, подряпин, ослинень тваринами; проводять первинну обробку; призначають та за необхідності проводять курс антирабічних щеплень.

Щоб дізнатись адресу найближчого центру антирабічної допомоги, зверніться до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Сказ – це вірусна смертельна інфекція, розвитку якої у людини можна запобігти, якщо своєчасно провести вакцинацію. Людям вірус сказу зазвичай передається від заражених тварин (як безпритульних, так і не вакцинованих домашніх).

Якщо вас укусила чи ослинила тварина (незалежно від даних про її вакцинацію) негайно обробіть місце укусу чи подряпин:

Ретельно (щонайменше 10-15 хвилин) промивайте водою з милом.

Після – накладіть стерильну пов’язку.

Зверніться до антирабічного центру. Лікар визначить об’єм антирабічної допомоги: призначити лише курс вакцинації проти сказу чи, за необхідності, вакцинацію поєднати з введенням антирабічного імуноглобуліну.

Антирабічні щеплення запобігають виникненню захворювання сказом у 96–99 % випадків.

Міністерство охорони здоров’я України