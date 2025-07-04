Україна повернула з полону ще одну групу захисників

Сьогодні відбувся черговий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто з російської неволі групу Оборонців з категорії “поранені і важкохворі”, а також “молодші 25 років”.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому – 59 років. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів.

Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.

Додому повертаються українці, що захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках.

З російської неволі сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців.

Звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.



Обмінний процес відповідно до “Стамбульських домовленостей” триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

koordshtab.gov.ua