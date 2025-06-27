Україна провела новий обмін полоненими з Росією
Більшість із них були в полоні з 2022 року.
Україна провела ще один етап обміну полоненими з Росією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
„Продовжуємо обміни, ще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби”, – написав він.
Як зазначає Зеленський, більшість із них були в полоні з 2022 року.
„Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому”, – додав президент України.
Згідно з повідомленням Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), цей обмін – це продовження великого обміну відповідно до Стамбульських домовленостей.
„Повернуто на Батьківщину групу захисників, віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям. На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби”, – уточнили в Штабі.
Також зауважується, що значна частина з числа сьогодні звільнених потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
„Специфіка сьогоднішнього етапу обміну – вдалося повернути додому молодих воїнів. Наймолодшому Захиснику – 24 роки і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року”,
– зазначає Коррдинаційний штаб.
Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС.
Найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину – 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є й офіцери.
Повідомляється, що загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.