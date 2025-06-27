Україна провела новий обмін полоненими з Росією

Більшість із них були в полоні з 2022 року.

Україна провела ще один етап обміну полоненими з Росією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

„Продовжуємо обміни, ще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби”, – написав він.

Як зазначає Зеленський, більшість із них були в полоні з 2022 року.

„Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому”, – додав президент України.

Згідно з повідомленням Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), цей обмін – це продовження великого обміну відповідно до Стамбульських домовленостей.

„Повернуто на Батьківщину групу захисників, віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям. На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби”, – уточнили в Штабі.

Також зауважується, що значна частина з числа сьогодні звільнених потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

„Специфіка сьогоднішнього етапу обміну – вдалося повернути додому молодих воїнів. Наймолодшому Захиснику – 24 роки і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року”,

– зазначає Коррдинаційний штаб.

Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС.

Найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину – 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є й офіцери.

Повідомляється, що загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.

unian.ua