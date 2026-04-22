Україна завершила ремонт нафтопроводу «Дружба»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», що була пошкоджена російським ударом, і він може відновити своє функціонування.

Про це Глава держави повідомив за результатами обговорення з урядовцями пріоритети в енергетичній співпраці з партнерами, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.

«Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання», — написав він.

Зеленський зазначив, що українська сторона пов’язує із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою.

«Сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах», — зауважив він.

Президент наголосив, що також варто продовжувати системний санкційний тиск на Росію та роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу. За його словами, Європа має бути незалежною від тих, хто намагається Європу знищити чи послабити.

Окрім цього, під час зустрічі йшлося про те, що в умовах кризи через війну в Ірані важливо виконати повністю домовленості щодо постачання в Україну необхідних обсягів пального.

«На квітень і травень обсяги забезпечені», – поінформував Глава держави.

Зеленський додав, що вже на цей тиждень готується зустріч у форматі енергетичного «Рамштайну». За його словами, необхідно прискорити отримання необхідного фінансування для відновлювальних робіт, а також побудови захисту об’єктів енергетики.

Джерело: ОП