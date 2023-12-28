Управління патрульної поліції запрошує закарпатців на роботу

Kárpátalja.ma Hовини

Управління патрульної поліції Закарпаття проводить набір до своїх лав та публікує вимоги до кандидатів.

Серед вимог до кандидатів на посади у патрульній поліції:

  • громадянство України;
  • вільне володіння українською мовою;
  • вік від 18 років;
  • повна середня загальна освіта;
  • посвідчення водія категорії В.

Отримати інформацію про конкурсний відбір та заповнити анкету до патрульної поліції можна за посиланням: bit.ly/3nv91WE

Járőrszolgálatra toboroz a kárpátaljai rendőrség

Що пропонують правоохоронці:

  • можливість кар’єрного росту;
  • стабільна заробітна плата;
  • безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
  • щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;
  • грошова компенсація на оздоровлення;
  • можливість взяти житло в лізинг;
  • компенсація оренди житла.