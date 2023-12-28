Управління патрульної поліції запрошує закарпатців на роботу
Управління патрульної поліції Закарпаття проводить набір до своїх лав та публікує вимоги до кандидатів.
Серед вимог до кандидатів на посади у патрульній поліції:
- громадянство України;
- вільне володіння українською мовою;
- вік від 18 років;
- повна середня загальна освіта;
- посвідчення водія категорії В.
Отримати інформацію про конкурсний відбір та заповнити анкету до патрульної поліції можна за посиланням: bit.ly/3nv91WE
Що пропонують правоохоронці:
- можливість кар’єрного росту;
- стабільна заробітна плата;
- безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
- щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;
- грошова компенсація на оздоровлення;
- можливість взяти житло в лізинг;
- компенсація оренди житла.