Управління патрульної поліції запрошує закарпатців на роботу

Управління патрульної поліції Закарпаття проводить набір до своїх лав та публікує вимоги до кандидатів.

Серед вимог до кандидатів на посади у патрульній поліції:

громадянство України;

вільне володіння українською мовою;

вік від 18 років;

повна середня загальна освіта;

посвідчення водія категорії В.

Отримати інформацію про конкурсний відбір та заповнити анкету до патрульної поліції можна за посиланням: bit.ly/3nv91WE

Що пропонують правоохоронці: