В Україні сьогодні святкують Різдво

В Україні у четвер, 25 грудня, більшість християн відзначають Різдво Христове.

Як передає Укрінформ, це одне з найбільших і найурочистіших християнських свят, встановлене на згадку про народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Різдво Христове є державним святом у понад 100 країнах.

Згідно з Євангелієм, Діва Марія народила Ісуса Христа у Вифлеємі під час перепису населення. Через переповненість міста Марія та Йосиф не знайшли місця для ночівлі й зупинилися у хліву, поруч з домашньою худобою. У момент народження Спасителя на небі засяяла Вифлеємська зірка, яка вказала шлях волхвам, що принесли свої дари маленькому Ісусу. На спомин про цю подію християни щороку збираються на урочисті богослужіння.

Напередодні Різдва християни відзначають Святвечір – завершальний день різдвяного посту. За традицією, піст завершується з появою на небі першої вечірньої зорі. В українській народній традиції на святковий стіл ставлять запалену свічку та подають 12 пісних страв, кожну з яких заведено скуштувати. Головною стравою Святвечора є кутя.

У Святвечір родини зазвичай збираються разом, лунають колядки. Ранок Різдва починається з традиційного вітання: «Христос народився!», на що відповідають: «Славімо Його!».

Цього року в Україні втретє офіційно відзначають Різдво 25 грудня. Православна церква України та Українська греко-католицька церква 1 вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар, відповідно до якого більшість нерухомих церковних свят відзначаються на 13 днів раніше, ніж за юліанським календарем.

Новоюліанським календарем нині користується більшість православних церков світу, зокрема Константинопольський патріархат.

Водночас юліанського календаря дотримуються, зокрема, Російська, Сербська, Грузинська, Єрусалимська православні церкви. Частина вірян в Україні ще відзначатиме Різдво за юліанським календарем 7 січня.