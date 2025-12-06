В Україні відзначають День Збройних сил

У суботу, 6 грудня, українці відзначають День Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, він започаткований постановою Верховної Ради України у 1993 році. Дата святкування була обрана не випадково – саме 6 грудня 1991 року було ухвалено Закон Украхни «Про Збройні сили України».

Після проголошення незалежності Україна отримала у спадок від СРСР одне з найбільших та найпотужніших угруповань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю, авіацією стратегічного призначення та значним арсеналом техніки. Однак за понад два десятиліття незалежності армія зазнала руйнівних скорочень. Кількість військовослужбовців зменшували майже щороку, фінансування урізали, військова інфраструктура занепадала. Додатковим чинником став постійний політичний тиск Москви, яка намагалася заблокувати створення в Україні справді боєздатного війська.

Перелом у сучасній історії Збройних сил України настав у 2013-2014 роках – після Революції Гідності, окупації Криму та початку бойових дій на сході. Попри критичний стан армії, відсутність належного забезпечення й зрадницьку поведінку частини командного складу того часу, українські військові змогли стримати агресію та відстояти незалежність держави.

Відтоді ЗСУ кардинально змінилися: оновилися стандарти підготовки, почалася модернізація озброєння, Україна взяла курс на євроатлантичну інтеграцію й оголосила про прагнення вступити до НАТО.

Вже четвертий рік поспіль українці відзначають День Збройних сил в умовах повномасштабної війни. Із перших днів вторгнення російські війська зустріли організований опір ЗСУ, які показали здатність протистояти армії, що вважалася однією з найпотужніших у світі.

Станом на зараз Україна посідає 20-те місце серед 145 країн у рейтингу військової могутності Global Firepower, тоді як Росія зберігає друге місце. Водночас ЗСУ залишаються ключовою опорою держави, яка продовжує боротися за свободу і безпеку свого народу.

