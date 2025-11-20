В Україну повернули тіла ще 1000 загиблих військових
Експерти проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.
До України прибули тіла тисячі осіб, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовим. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.
„Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям”, – йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.