В Ужгороді запрацювала перша модульна вбиральня
В Ужгороді 10 жовтня запрацювала перша модульна громадська вбиральня на площі Театральній.
Про це повідомили на Facebook-сторінці компанії „АВЕ Ужгород”.
Модульний туалет розташований на площі Театральній у провулку за ляльковим театром.
Він підключений до міських мереж та має дві кабінки: інклюзивну, звичайну.
Платну вбиральню встановила компанія „АВЕ Ужгород”.
„Вбиральня доступна кожному! Тож робимо наше місто комфортнішим і кращим для життя”, — додали в повідомленні.