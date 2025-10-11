В Ужгороді запрацювала перша модульна вбиральня

В Ужгороді 10 жовтня запрацювала перша модульна громадська вбиральня на площі Театральній.

Про це повідомили на Facebook-сторінці компанії „АВЕ Ужгород”.

Модульний туалет розташований на площі Театральній у провулку за ляльковим театром.

Він підключений до міських мереж та має дві кабінки: інклюзивну, звичайну.

Платну вбиральню встановила компанія „АВЕ Ужгород”.

„Вбиральня доступна кожному! Тож робимо наше місто комфортнішим і кращим для життя”, — додали в повідомленні.

suspilne.media