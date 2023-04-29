Війна: 475 дітей загинуло в Україні

Станом на ранок 29 квітня 2023 року більше ніж 1 428 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 475 дітей загинули та понад 953 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 452, Харківській – 275, Київській – 128, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 88, Чернігівській – 69, Дніпропетровській – 67, Луганській – 66.

28 квітня внаслідок обстрілу державою-агресором цивільної інфраструктури м. Умань Черкаської області ракета влучила в 9-ти поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки. Серед загиблих 4 дітей: дівчатка 8 та 10 років та хлопчики віком 15 та 1,5 року.

29 квітня через обстріл ворогом Семенівського району Чернігівської області отримав поранення 14-річний хлопчик.

Офіс Генерального прокурора