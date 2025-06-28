З 1 вересня українські студенти проходитимуть базову військову підготовку

Вона передбачає теоретичні заняття, практику та стрільби.

В Україні з 1 вересня 2025 року запровадять обов’язкову базову військову підготовку для студентів.

Це передбачено мобілізаційним законом №3633-IX, який набрав чинності 18 травня 2024 року. Ним скасовано строкову службу та впроваджено нову форму – базову військову службу.

Підготовка включатиме 90 годин теорії та 210 годин практики. Теоретичну частину студенти вивчатимуть протягом року у формі лекцій і семінарів, практичну – з травня по жовтень у навчальних центрах ЗСУ.

Обов’язкова підготовка стосуватиметься студентів денної або дуальної форм навчання чоловічої статі віком від 18 років, які визнані придатними до служби. Для дівчат теорія є обов’язковою, а практика – за бажанням.

Після завершення курсу студенти складуть присягу і отримають статус військовозобов’язаних. Призов для них відкладається до 25 років або ж вони можуть служити добровільно.

Відмова від проходження підготовки або її незадовільне виконання може стати підставою для відрахування з університету.

osvita.ua