З російського полону повернулися десять закарпатців

Серед звільнених з російського полону — десять закарпатців. 23 травня у межах першого дня великого обміну „1000 на 1000” вони повернулися в Україну.

Про це повідомив Facebook-сторінці голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

„Серед звільнених з полону: Василь Бенжак, Іван Глагола, Сергій Грига, Сергій Ліннік, Петро Малешко, Василь Марко, Олег Мартиненко, Сергій Толкачов, Олександр Шніцер, Михайло Шпак. Вітаємо вдома, наші герої!”, — йдеться у публікації Білецького.

У перший день великого обміну „1000 на 1000” з російського полону повернулися 270 військових і 120 цивільних. За словами президента Зеленського, великий обмін триватиме впродовж трьох днів — з 23 до 25 травня.

Мирослав Білецький/Facebook