Загибель бійців 128 ОГШБ: командира відсторонили на час розслідування

Командира 128-ї бригади Збройних сил України Дмитра Лисюка відсторонили від займаної посади на час розслідування після удару російської армії 3 листопада, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«На час проведення службового розслідування за фактом загибелі особового складу 03.11.2023, командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади відсторонено від виконання обов’язків за посадою за рішенням головнокомандувача Збройних сил України», – зазначили в Генштабі ЗСУ.

У відомстві також уточнили, що матеріали розслідування після його завершення будуть передані правоохоронним органам.

Джерело: radiosvoboda