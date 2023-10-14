Західний кордон: cитуація у пунктах пропуску

Упродовж минулої доби, 13 жовтня, західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 76 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

Територію нашої країни залишили 40 тисяч осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

Натомість в Україну впродовж доби прибули 36 тисяч осіб, 32 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 84 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Джерело: dpsu.gov.ua