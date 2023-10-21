Західний кордон: cитуація у пунктах пропуску

Упродовж минулої доби, 20 жовтня, західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 78 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

Територію нашої країни залишила 41 тисяча осіб. 26 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

В Україну за минулу добу прослідували 37 тисяч осіб, 33 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 87 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 19 осіб – четверо з них намагалися незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 15 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

Крім того, на виїзд з країни не пропущено 4-х чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України.

Пропуск повнолітніх громадян України через кордон здійснюється за закордонними паспортами чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами відповідно до Постанови Кабміну від 27 січня 1995 р. N 57.

Джерело: dpsu.gov.ua