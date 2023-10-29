Західний кордон: cитуація у пунктах пропуску

За добу 29 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 99 тисяч осіб та 22 тисячі транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 43 тисячі осіб. 29 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 56 тисяч осіб, 51 тисяча з них – громадяни України.

Оформлено 119 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 31 особу – 3 з них намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 28 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

На виїзд з країни не пропущено 3-х чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон