Західний кордон: ситуація у пунктах пропуску

За добу 31 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 73 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 34 тисячі осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 39 тисяч осіб, 24 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 103 вантажівки з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України поза визначеними пунктами перетину затримано 16 осіб.

На виїзд з країни не пропущено 2-х чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон