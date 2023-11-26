Західний кордон: ситуація у пунктах пропуску

За добу 26 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 70 тисяч осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 37 тисяч осіб, 33 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 118 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 8 осіб – 3 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 5 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Фото: dpsu.gov.ua