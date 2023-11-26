Західний кордон: cитуація в пунктах пропуску

За добу 25 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 73 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 38 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 35 тисяч осіб, 30 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 178 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 26 осіб – 2 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 24 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

Крім того, на виїзд з країни не пропущено 1-го чоловіка, громадянина України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки його документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіка наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон