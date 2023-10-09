Західний кордон: ситуація в пунктах пропуску

За добу 9 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 72 тисячі осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 35 тисяч осіб. 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 37 тисяч осіб, 34 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 88 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 11 осіб – 1 з них намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 10 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

Джерело: dpsu.gov.ua