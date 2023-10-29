Західний кордон: cитуація у пунктах пропуску

За добу 28 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 91 тисяча осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 43 тисячі осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 48 тисяч осіб, 43 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 132 вантажівки з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 41 особу – 2 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 39 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

Крім того, на виїзд з країни не пропущено 1 чоловіка, громадянина України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки його документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіка наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон