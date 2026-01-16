Закарпатська та Луганська ОВА підписали меморандум про співпрацю

Закарпатська та Луганська обласні військові адміністрації підписали меморандум про співпрацю. Головна мета — об’єднати зусилля щодо підтримки постраждалих від війни жителів Луганщини, які нині проживають на Закарпатті.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Меморандум підписали з Олексієм Харченком, головою Луганської ОВА.

Метою співпраці є об’єднати зусилля щодо підтримки мешканців Луганської області, внутрішньо переміщених осіб і постраждалих від військової агресії, які нині проживають на Закарпатті. Ідеться про забезпечення постійним або тимчасовим житлом, доступ до соціальних гарантій.

„Крім того, військові адміністрації обох областей спільно дбатимуть про задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших потреб мешканців Луганщини, життя яких жорстоко зруйнувала війна”,

— ідеться в повідомленні.

suspilne.media