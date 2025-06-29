Закарпатські діти на відпочинку в Литві

19 дітей із родин закарпатських військовослужбовців вирушили на оздоровлення до Литви. Маленькі посли України проведуть 10 незабутніх днів у літньому таборі в місті Качергіне, що в Каунаському районі.

Дітей чекає яскрава та насичена програма: екскурсії історичними містами Каунасом і Вільнюсом, подорожі до старовинних замків, відпочинок у мальовничих парках, творчі майстер-класи, прогулянки на човнах, кіносеанси під зорями й пізнавальні освітні заходи.

Цю добру ініціативу реалізовано за сприяння Закарпатської обласної ради та мера Каунаського району Валеріуса Макунаса. Вона стала можливою в межах міжнародної угоди про співпрацю, яку підписали ще у 2015 році. І це вже четверта така поїздка, організована завдяки литовським партнерам.

Роман Сарай – голова Закарпатської обласної ради