Закарпаття відвідали представники Ради Європи

На Закарпатті з моніторинговим візитом перебувають представники Ради Європи, директорату Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, народні депутати.

Їхня мета – оцінити ситуацію, потреби національних меншин, зокрема ромів, доступ до якісної освіти мовами нацспільнот.

У межах зустрічі із делегацією обговорили актуальні питання разом із представниками різних нацменшин Закарпаття.

Слід зазначити, що ситуація у сфері міжнаціональних відносин у краї стабільна і контрольована. Задля забезпечення прав, інтересів національних та етнічних меншин Закарпаття підтримуємо постійний діалог із лідерами громад, представниками громадських та благодійних організацій.

Цей візит важливий, оскільки дозволяє обʼєктивно проаналізувати ефективність впровадження Закону України «Про національні меншини (спільноти) України», Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року та Державної цільової програми «Єдність у розмаїтті» на період до 2034 року. Водночас забезпечення прав людини, зокрема і представників нацменшин, – одна з умов вступу України до ЄС.

Делегація проведе низку зустрічей у різних куточках Закарпаття, відвідає заклади освіти, де навчаються нацменшини, місця компактного проживання ромів тощо. Очікуємо результатів моніторингу, щоб врахувати їх у подальшому.

Джерело: Мирослав Білецький/Facebook