Західний кордон: ситуація у пунктах пропуску

За добу 03 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 75 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 40 тисяч осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 35 тисяч осіб, 31 тисяча з них – громадяни України.

Оформлено 120 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 10 осіб – 2 з них намагались незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 8 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

На виїзд з країни не пропущено 2-х чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон