Зарплати освітян Закарпаття зростуть у 2026 році
У 17 500 педагогічних працівників Закарпаття з початку 2026 року зросте заробітна плата. Таке підвищення передбачене у державному бюджеті на наступний рік.
Про це йдеться на сторінці Мирослава Білецького.
Загальний обсяг коштів, передбачених для підвищення зарплат педагогам по всій Україні, становить 64,6 млрд грн. Оплата праці збільшуватиметься у два етапи:
- з 1 січня 2026 року – на 30%
- з 1 вересня 2026 року – ще на 20%
Це стане найбільшим комплексним підвищенням заробітних плат освітян за останні роки та зміцнить престиж професії навіть в умовах воєнного часу.