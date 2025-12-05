Зарплати освітян Закарпаття зростуть у 2026 році

У 17 500 педагогічних працівників Закарпаття з початку 2026 року зросте заробітна плата. Таке підвищення передбачене у державному бюджеті на наступний рік.

Про це йдеться на сторінці Мирослава Білецького.

Загальний обсяг коштів, передбачених для підвищення зарплат педагогам по всій Україні, становить 64,6 млрд грн. Оплата праці збільшуватиметься у два етапи:

з 1 січня 2026 року – на 30%

з 1 вересня 2026 року – ще на 20%

Це стане найбільшим комплексним підвищенням заробітних плат освітян за останні роки та зміцнить престиж професії навіть в умовах воєнного часу.

